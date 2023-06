Neue Aufgabe für Thomas Eichin in Leverkusen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen hat Thomas Eichin zum "Direktor Lizenz" befördert. Der 56-Jährige werde auf der neu geschaffenen Position "alle internen Prozesse des Profi-Bereichs" verantworten, teilte der Klub am Montag mit. Diese umfassen sowohl das Männer-Team als auch die Bundesliga-Frauen.

Eichin war bislang als Leiter Nachwuchs und Frauen in Leverkusen tätig, den neuen Posten tritt er zum 1. Juli an. Dort berichtet der ehemalige Profi, der seit 2020 unterm Bayer-Kreuz tätig ist, weiterhin an Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.

"Mit meiner Erfahrung aus 25 Jahren im Profisport möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, den Verein künftig noch professioneller und erfolgreicher aufzustellen", sagte Eichin. Für den Ex-Profi hätten dessen Erfahrung, Engagement und Führungs-Kompetenz gesprochen, so Rolfes.

Nach seiner aktiven Zeit war Eichin zunächst im Eishockey beheimatet und leitete unter anderem die Geschäfte der Kölner Haie. Von Februar 2013 bis Mai 2016 arbeitete der 180-malige Bundesligaspieler als Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten Werder Bremen, danach folgte ein fünfmonatiges Intermezzo bei 1860 München.

© 2023 SID