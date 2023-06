Gimber (l.) schließt sich Aufsteiger Heidenheim an

Foto: FIRO/FIRO/SID

Aufsteiger 1. FC Heidenheim geht mit Mittelfeldspieler Benedikt Gimber in seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga. Der 26-Jährige wechselt von Jahn Regensburg zum Team von Trainer Frank Schmidt und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Das teilte der FCH am Montag mit.

"Benedikt ist ein erfahrener Führungsspieler, der Qualität und Stabilität auf der Sechser-Position mitbringt. Zudem passt er charakterlich ausgezeichnet in unser Team", sagte Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH.

Gimber spielte seit 2019 beim Zweitliga-Absteiger in Regensburg und war dort zuletzt Kapitän. Gimber ist nach Offensivspieler Nikola Dovedan der zweite Zugang für die kommende Saison.

© 2023 SID