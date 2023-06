Allianz Arena erleuchtet zum CSD in Regenbogenfarben

Fußball-Rekordmeister Bayern München lässt die Allianz Arena als Zeichen gegen Diskriminierung erneut in Regenbogenfarben erstrahlen. Anlässlich des am Samstag in München stattfindenden Christopher Street Day wolle der Verein "ein wichtiges Zeichen senden", betonte Vereinspräsident Herbert Hainer. Seit 2016 wird die Heimspielstätte der Münchner am Rande des CSD bunt beleuchtet.

Zudem wolle der Verein den Fanklub "QUEERPASS Bayern" unterstützen. "Für unseren Verein ist der offene und ehrliche Austausch mit unseren queeren Anhängern von großer Bedeutung", sagte Hainer: "In unserer Gesellschaft darf kein Spielraum für Homophobie, Hass und Ausgrenzung jeder Art sein. Die FC Bayern-Familie steht für Vielfalt und Toleranz - und "QUEERPASS Bayern" ist ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft."

