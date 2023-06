Zorc ist seit dem 1. Juni Teil des adesso-Aufsichtsrates

Borussia Dortmunds langjähriger Sportdirektor Michael Zorc sitzt im Aufsichtsrat des IT-Dienstleisters adesso SE. Der 60-Jährige gehöre dem Führungsgremium seit Monatsbeginn an, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit Hauptsitz in Dortmund am Donnerstag mit.

"Die Gewinnung von Michael Zorc (...) empfinden wir als Glücksfall", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Volker Gruhn. "Mit seiner Branchenkenntnis, seiner Managementerfahrung und seinem exzellenten Netzwerk ist er prädestiniert für diese Aufgabe."

Zorc war 17 Jahre lang BVB-Profi und anschließend 24 Jahre im Management des Vereins tätig, bis 2022 war er Sportdirektor. Sein Nachfolger wurde Sebastian Kehl.

