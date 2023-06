Baumgartner wird ein "Roter Bulle"

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den erwarteten Transfer des österreichischen Offensivspielers Christoph Baumgartner perfekt gemacht. Der 23-Jährige kommt vom Ligarivalen TSG Hoffenheim zum DFB-Pokalsieger und erhält einen langfristigen Vertrag bis Juni 2028. In Leipzig soll Baumgartner helfen, die nach dem Abgang des Franzosen Christopher Nkunku (FC Chelsea) entstandene Lücke in der Offensive zu schließen.

"Christoph Baumgartner ist einer unserer absoluten Wunschspieler. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, kann zentral, auf beiden Flügeln, als Halb- oder Mittelstürmer spielen und auch auf der Achterposition eingesetzt werden", sagte RB-Sportchef Max Eberl. Baumgartner sei schnell, torgefährlich und sehr spielintelligent: "Wir bekommen mit seinen Fähigkeiten und seiner Flexibilität eine weitere Komponente in unser Spiel."

Der 29-malige Nationalspieler Österreichs kam in der abgelaufenen Spielzeit auf je sieben Tore und Vorlagen für die TSG. "Ich wollte unbedingt zu einem Klub, mit dem man Titel gewinnen kann – und das hat die Mannschaft mit dem zweiten DFB-Pokalsieg in Folge gezeigt", sagte Baumgartner: "Auch auf die Champions League freue ich mich sehr. RB Leipzig ist einer der spannendsten Vereine, die es in Europa gibt."

