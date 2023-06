Die Nachfrage an der Bundesliga bleibt gleich

Das allgemeine Interesse an der Fußball-Bundesliga hat in der vergangenen Saison trotz des spannenden Meisterschaftskampfes kaum zugenommen. Bei einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des SID gaben fast die Hälfte der befragten Fans (45,2 Prozent) an, dass ihr Interesse gleich geblieben sei. Jeweils 27 Prozent stimmten für eine Zu- beziehungsweise Abnahme ihres Interesses.

Dabei waren die Entscheidungen auch aus Sicht der Fans eng wie selten. Im Durchschnitt bewerteten die Befragten die Spannung in der zurückliegenden Saison mit 4,49 von fünf möglichen Punkten, ein Jahr zuvor lag der Wert noch bei 2,25. Positiver als zuletzt bewerteten die Fans zudem die sportliche Qualität (von 3,10 auf 3,56 Punkte) und dementsprechend auch die Attraktivität der Bundesliga (von 2,48 auf 3,59).

Durch die jahrelange Dominanz von Bayern München hervorgerufene Zweifel an der Integrität des Wettbewerbs wurden zumindest etwas beseitigt. Dennoch vergaben die Fans diesbezüglich nur 3,04 von fünf möglichen Punkten, im vergangenen Jahr waren es sogar nur 2,09 gewesen.

Positiv bewerteten die Fans in dieser Saison die Atmosphäre in den Stadien (4,10 Punkte), auch bei der Auseinandersetzung mit Themen wie Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung sahen die Anhänger Verbesserungen (von 2,39 auf 3,14).

Häufigster Kritikpunkt bleibt unterdessen das Ausmaß der Kommerzialisierung. Über die Hälfte (51,0 Prozent) der Anhänger findet die Dimensionen der wirtschaftlichen Vermarktung in der Bundesliga überzogen, für lediglich 16,5 Prozent der Befragten geht das Ausmaß der Kommerzialisierung in Ordnung.

