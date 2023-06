Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab am heutigen Freitag den neuen Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison 2023/2024 bekann. Im Auftakt-Match gastiert Rekordmeister FC Bayern München am Freitag, den 18. August (20.30 Uhr), beim SV Werder Bremen. Dabei kommt es gleich zu Beginn zum Österreicher-Duell zwischen FC Bayern-Neuzugang Konrad Laimer mit SV Bremen-Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid.

Gastiert zum Auftakt mit seinem neuen Klub FC Bayern München zum Klassiker-Duell beim SV Werder Bremen: Konrad Laimer, der in der abgelaufenen Saison zum 2. Mal in Folge mit RB Leipzig den DFB-Pokal gewann.

BVB vs. FC Bayern Anfang November

DFB-Pokalsieger RB Leipzig mit den ÖFB-Teamspielern Nikolas Seiwald, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager reist tags darauf nach Leverkusen (mit Patrick Pentz). Während der SC Freiburg - mit dem ÖFB-Team-Trio Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart, Junior Adamu - bei der TSG Hoffenheim (mit Florian Grillitsch) zum Derby antritt.

Zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden Meister FC Bayern und Vizemeister BVB kommt es am ersten November-Wochenende in Dortmund. Die Saison endet am 18. Mai 2024, ehe ab 14. Juni 2024 die Europameisterschaft in Deutschland beginnt.

Fotocredit: IMAGO/Sven Simon