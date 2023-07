Ondrej Duda (r.) wechselt fest nach Italien

Foto: AFP/SID/INA FASSBENDER

Offensivspieler Ondrej Duda verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach drei Jahren. Der slowakische Nationalspieler wechselt in diesem Sommer fest zu Hellas Verona, an den italienischen Erstligisten war Duda in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits ausgeliehen.

Durch den Klassenerhalt Veronas wurde nun eine Klausel aktiviert, der 28-Jährige wechselt für eine festgeschriebene Ablösesumme, das teilten die Kölner am Sonntag mit. Die Italiener überweisen laut Medienberichten rund 2,5 Millionen Euro.

In 88 Spielen für Köln kam Duda auf elf Tore und neun Vorlagen, wirklich überzeugen konnte er aber nur in der ersten Saison nach seinem Wechsel zum FC. Im Sommer 2020 war er von Hertha BSC gekommen, wo er seit 2016 unter Vertrag stand.

