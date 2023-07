Beim FC Bayern München verdichten sich bei zwei gebürtigen Österreichern die Zeichen auf Abschied in diesem Sommer. Das 17-jährige, in Dornbirn geborene Talent Paul Wanner steht laut der Fachpublikation "Kicker" vor einer Leihe zu einem international spielenden österreichischen Klub, während für FCB-Rückkehrer Marcel Sabitzer nach seiner Leihe bei Manchester United eine weitere Leihe kein Thema ist. Allerdings hat der deutsche Rekordmeister dem Vernehmen nach dem 29-jährigen Oberösterreicher bereits ein (gesenktes) "Preisschild" umgehängt, sei José Mourinho-Klub AS Roma ein potentieller Kauf-Kandidat.

Österreich oder Schweiz als Optionen für Leihe

Paul Wanner - Vater aus Deutschland, Mutter aus Österreich - hatte sich ja statt für Rot-Weiß-Rot für eine Laufbahn beim DFB entschieden. Für den FC Bayern München, wo der 17-jährige Mittelfeldspieler noch bis Juni 2027 unter Vertrag steht, absolvierte der Youngster bisher 6 Bundesliga- und 3 Champions League-Einsätze. Der Linksfuß steht nun kurz vor einer Leihe zu einem österreichischen Klub, der laut dem "Kicker" international spielt.