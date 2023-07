Pieringer war zuletzt an den SC Paderborn ausgeliehen

Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat eine weitere Verstärkung für seine Debütsaison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der Meister der 2. Liga gab am Montag den Transfer von Stürmer Marvin Pieringer bekannt, der zuletzt von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 an den Zweitligisten SC Paderborn ausgeliehen war (26 Pflichtspiele, 14 Tore). Der 23-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

Die Ablösesumme bleibt unveröffentlicht. Zuletzt hatte Heidenheim für seine Offensive bereits Stürmer Eren Dinkci von Bundesligist Werder Bremen ausgeliehen.

