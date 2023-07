Für Schmidt sind die Aufstiegsfeierlichkeiten beendet

Foto: FIRO/FIRO/SID

Aufstiegstrainer Frank Schmidt geht unaufgeregt in die Premieren-Saison seines 1. FC Heidenheim im Fußball-Oberhaus. "Bei mir ist nur wenig Euphorie vorhanden, weil es nun darum geht, sich auf die neue Saison vorzubereiten. Ich habe der Mannschaft gesagt, dass das Feiern ein Ende haben muss, insbesondere wenn es jetzt in die Vorbereitung geht", sagte Schmidt zum Trainingsstart des Neulings bei Sky gelassen.

Für den krassen Außenseiter gehe es ausschließlich um den Ligaverbleib. "Wir sind das erste Mal in der Bundesliga, es ist alles neu für uns und wir müssen uns entwickeln. Unser klares Ziel ist es die Klasse zu halten und dafür wollen wir vom ersten bis zum letzten Tag alles tun", betonte Schmidt (49).

Dass dem "Dorfklub" von der schwäbischen Alb kaum einer das Wunder zutraut, interessiere ihn nicht, so Schmidt weiter: "Wir haben genug Motivation, weil es für uns was Besonderes ist in der 1. Bundesliga zu spielen. Es ist nicht selbstverständlich. Am Ende des Tages müssen wir an uns glauben und unsere Leistung bringen."

© 2023 SID