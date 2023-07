firo : Hoeneß sieht in Kane eine Torgarantie für die Bayern1. Bundesliga, Saison 2017/2018: RB Leipzig - Konyaspor, Testspiel, Dieter Hoeneß , Portrait , Gestik $worldrightsEs gelten unsere AGB, einsehbar auf www.firosportphoto.de copyright by firo sportphoto: Coesfelder Str. 207 D- 48249 Dülmen www.firosportphoto.de Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (V o l k s b a n k B o c h u m - W i t t e n ) IBAN DE68 4306 0129 0341 1171 00 Tel: +49-2594 - 9916004 Fax: +49-2594 - 9916005

Dieter Hoeneß sieht im heiß umworbenen Harry Kane die optimale Lösung für den Sturm von Bayern München. "Er ist 29 und würde eine teure Angelegenheit werden. Aber ganz klar: Kane würde Bayern natürlich sofort helfen können", sagte der frühere Münchner Profi dem Nachrichtenportal t-online.

Trotz der zu erwartenden horrenden Ablösesumme nahe des dreistelligen Millionenbereichs würde der Kapitän der englischen Nationalmannschaft "sehr gut passen, wenn man eine Garantie haben will, dass es sofort klappt", ergänzte Hoeneß: Ein Transfer des Angreifers von Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) wäre "mit wenigen Risiken und sehr vielen Chancen verbunden".

Kanes spielerische Qualitäten seien unbestritten: "Er hat schon fast ein Jahrzehnt lang gezeigt, dass er ein Topstürmer ist, kann auch seine Mitspieler in Szene setzen, bringt unglaublich viel Erfahrung und Qualität mit." Der große Trumpf des Engländers sei seine Vielseitigkeit. "Er kann Tore mit rechts, links, mit dem Kopf erzielen - ein Vollblutstürmer."

Auch Victor Osimhen (SSC Neapel) oder Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) sieht Hoeneß als geeignete Kandidaten an, zumal der FC Bayern mit den deutlich jüngeren Angreifern "fast ein Jahrzehnt planen könnte". Bei Osimhen gäbe es jedoch "Ablösevorstellungen, die den Rahmen der Vernunft sprengen würden", glaubt Hoeneß und schlussfolgert: "Das macht Bayern München nicht mit."

