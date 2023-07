Nationalspieler Koch wechselt von Leeds United zur SGE

Foto: AFP/SID/LINDSEY PARNABY

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit dem achtmaligen deutschen Nationalspieler Robin Koch verstärkt. Die Frankfurter leihen den Innenverteidiger vom englischen Premier-League-Absteiger Leeds United aus, wie der Europa-League-Sieger von 2022 am Donnerstagabend mitteilte.

"Ich freue mich wirklich sehr, Teil von Eintracht Frankfurt zu werden. Der Klub zählt zu den renommiertesten Vereinen in der Bundesliga und war in den letzten Jahren auch in Europa ein Aushängeschild des deutschen Fußballs", sagte Koch.

Der 26-Jährige lief in der vergangenen Saison 36 Mal in der Premier League für Leeds auf, 2020 war er aus Freiburg nach England gewechselt. In Frankfurt könnte er Evan Ndicka ersetzen, der zur AS Rom weitergezogen war.

Erst am Mittwoch hatten die Frankfurter Ellyes Skhiri als Zugang für das defensive Mittelfeld vorgestellt. Der Tunesier kommt ablösefrei vom Bundesligakonkurrenten 1. FC Köln zur Eintracht.

