Marius Bülter gibt Debüt für Hoffenheim

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist mit einem Sieg in die Saisonvorbereitung gestartet. Mit Neuzugang Marius Bülter in der Startformation gewann die TSG den Test beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf mit 3:1 (1:0). Der 30-Jährige, der erst am Donnerstag von Absteiger Schalke 04 zu Hoffenheim gewechselt war, blieb bei seinem Debüt aber ohne Tor.

Grischa Prömel (29.), Kevin Vogt (67., Foulelfmeter) und Pavel Kaderabek (76.) erzielten die Treffer für die Gäste. Am kommenden Mittwoch trifft Hoffenheim im Testspiel auf Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg. Im Anschluss geht es für die TSG ins Trainingslager nach Kitzbühel (15. bis 22. Juli).

