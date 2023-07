Ohne Chefcoach Niko Kovac - der frühere Salzburger wird aus privaten Gründen erst am Freitag erstmals auf dem Trainingsplatz stehen - hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Montag mit den Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. In Vertretung seines Bruders leitete Assistenztrainer Robert Kovac die erste Übungseinheit am Vormittag bei den Wölfen um ÖFB-Teamtorhüter Pavao Pervan.

Interesse an Verpflichtung von Robin Gosens

Noch nicht mit von der Partie waren Kilian Fischer, Micky van de Ven, Aster Vranckx und Bartol Franjic, die an der U21-Europameisterschaft teilgenommen hatten. Dafür liefen in Cedric Zesiger, Moritz Jens und Tiago Tomas drei Neuzugänge auf. Interessiert sind die Niedersachsen weiterhin an einer Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens (Inter Mailand).

Nach zwei Trainingslagern (darunter Seefeld/Tirol) und mehreren Testspielen wird es für die Norddeutschen am 13. August (15.30 Uhr) ernst, dann müssen die Wölfe in der ersten DFB-Pokalrunde beim Oberligisten TuS Makkabi Berlin antreten.

Erster Bundesliga-Gegner der Wölfe ist am 19. oder 20. August in der Volkswagen-Arena Liga-Neuling 1. FC Heidenheim.

