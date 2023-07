Robin Koch war zuletzt 2021 für die DFB-Auswahl aktiv

Nach seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga möchte sich Robin Koch bei Eintracht Frankfurt wieder ins engere Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick spielen. "Die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist natürlich auch ein Thema" und sei "ein Punkt, der bei so einem Wechsel mit reinspielt", sagte der Innenverteidiger am Dienstag bei seiner Vorstellung in Frankfurt.

"Klar, der Fokus liegt erst mal auf Frankfurt, ich will hier eine gute Saison mit der Mannschaft spielen", sagte der 26-Jährige weiter: "Und dann wird man sehen, ob die Tür zur Nationalmannschaft wieder aufgeht." Das bislang letzte seiner acht Länderspiele hatte er im Juni 2021 gegen Dänemark (1:1) bestritten. Bei der anschließenden EM stand Koch im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Mit Bundestrainer Flick habe er "rund um den Wechsel keinen Kontakt" gehabt, "er hat mir auch keinen Tipp gegeben", erzählte Koch. Der Wechsel nach Frankfurt sei "eine Bauchentscheidung" gewesen, bei den Hessen wolle er "wie in Leeds eine absolute Führungsrolle einnehmen".

Die SGE leiht Koch für die kommende Saison vom englischen Premier-League-Absteiger Leeds United aus. Vor seinem Wechsel nach England im Sommer 2020 war er in der Bundesliga für den SC Freiburg aufgelaufen.

