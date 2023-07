Vorfreude auf die Champions League: Rani Khedira

Für die erste Saison in der Champions League mit Fußball-Bundesligist Union Berlin holt sich Rani Khedira Tipps bei seinem erfahrenen Bruder Sami. "Wir sprechen schon seit Jahren über das Thema: Welche Konsequenzen hat es, im Europapokal mit seiner Mannschaft dabei zu sein? Er sagt, dass man als Spieler mental immer auf der Höhe sein muss", sagte Khedira im Interview mit der Sport Bild.

Rani Khedira geht mit den Köpenickern erstmals in der Königsklasse an den Start, während sein Bruder 2014 mit Real Madrid schon einmal den Henkelpott gewinnen konnte. Nun freut sich Rani vor allem auf die Hymne. "In Zukunft wird es bei unseren Spielen im Stadion nun Wirklichkeit sein. Das ist schon surreal, der Wahnsinn", sagte der Mittelfeldspieler.

Dabei stört es Khedira nicht, dass Union für die Champions-League-Spiele ins Olympiastadion umziehen muss. "Natürlich ist die Alte Försterei eine Festung für uns. Aber wer weiß, wie viele Zuschauer aufgrund der Auflagen seitens der UEFA in unser Stadion nur gedurft hätten? Darum ist der Umzug am Ende des Tages eine gute Lösung", so der 29-Jährige.

Der Fokus liegt bei den Eisernen auf der Bundesliga, das Erreichen der 40-Punkte-Marke ist erneut das Ziel, wie Khedira betonte: "Die Bundesliga muss für uns die Torte sein, die Champions League ist nur die Kirsche darauf."

