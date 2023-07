Tietz verlässt Aufsteiger Darmstadt

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat Stürmer Phillip Tietz von Aufsteiger Darmstadt 98 verpflichtet. Das gab der FCA am Mittwoch bekannt. Der 26-Jährige erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2027, zur Ablösesumme machte der Klub keine Angaben.

"Mit Phillip Tietz haben wir einen körperlich robusten Stürmer, der für Darmstadt nicht nur viele Tore geschossen hat, sondern auch mit Leidenschaft, Einsatz und Willen vorangegangen ist, für uns gewonnen", sagte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FC Augsburg.

Tietz war im Sommer 2021 ablösefrei nach Darmstadt gewechselt und erzielte in 72 Pflichtspielen 29 Tore für die Lilien. In der vergangenen Saison hatte der Stürmer mit zwölf Ligatreffern großen Anteil am Aufstieg der Hessen in die Bundesliga. Nach Innenverteidiger Patric Pfeiffer ist Tietz in diesem Sommer bereits der zweite Darmstädter Profi, der nach Augsburg wechselt.

© 2023 SID