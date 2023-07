Pedersen verlängert bis 2027 in Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Vertrag mit Mads Pedersen vorzeitig um drei Jahre verlängert. Der 26 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2027, das teilte der Klub am Freitag mit.

"Mit Mads Pedersen haben wir einen Spieler an Bord, der mit seiner Vielseitigkeit und Dynamik sehr gut zu unserer Spielweise passt", sagte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und ergänzte: "Wir sind überzeugt, dass er in seiner Entwicklung noch weiter voranschreiten wird, wir auch in den folgenden Jahren voneinander profitieren und gemeinsam erfolgreich sein werden."

Pedersen kam 2019 zum FCA und absolvierte bei den Süddeutschen bislang 74 Pflichtspiele. Im Winter 2020 wurde er für ein halbes Jahr an den FC Zürich verliehen.

