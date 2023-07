Der FC Bayern München hat sich nach Harry Kane offenbar mit dem nächsten englischen Nationalspieler über einen Transfer verständigt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe mit Außenverteidiger Kyle Walker von Champions-League-Sieger Manchester City "eine vollständige mündliche Einigung" erzielt, berichtet Sky. Andere Medien wie Sport1, die Bild-Zeitung oder das Portal The Athletic bestätigten die Meldung.

Wohl mündliche Einigung mit Walker

Vertrag bis 2025 plus Option für weiteres Jahr bei Walker

Wie bei Kane fehlt bei Walker allerdings noch eine Ablösevereinbarung mit dem abgebenden Verein. Walker ist mit voraussichtlich 15 Millionen Euro plus Boni allerdings wesentlich günstiger zu haben als der Münchner Wunschstürmer, für den Tottenham Hotspur deutlich mehr als 100 Millionen fordern soll. Walker soll bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben, der Deal noch bis zur Teampräsentation der Bayern in der Allianz Arena am 23. Juli über die Bühne gehen.

Der Vertrag von Walker (33) bei City läuft bis 2024, Teammanager Pep Guardiola möchte angeblich gerne verlängern. Auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel gilt als großer Fan des 68-maligen Nationalspielers, der mit England 2021 EM-Zweiter wurde.

Eingeplant ist er als Ersatz des wechselwilligen Benjamin Pavard. Mit Noussair Mazraoui, Josip Stanisic und Bouna Saar haben die Bayern aktuell noch drei weitere Rechtsverteidiger im Kader. Die Kaufoption für den von ManCity ausgeliehenen Joao Cancelo über 70 Millionen Euro wurde nicht gezogen.

