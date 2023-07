Lothar Matthäus traut Christoph Freund die Rolle als neuer Sportdirektor von Bayern München vorbehaltlos zu. "Ich kenne ihn, er ist ein sehr akribischer und gewissenhafter, fleißiger sowie zurückhaltender Top-Mann der Branche", sagte der Sky-Experte und deutsche Rekordnationalspieler.

Christoph Freund wird neuer Sportdirektor bei Bayern

Foto: IMAGO/David Geieregger/IMAGO/David Geieregger/SID/IMAGO/GEPA pictures/ David Geieregger

Freund wird zum 1. September seine neue Aufgabe antreten. Der 46-jährige Österreicher wechselt von RB Salzburg zum deutschen Fußball-Rekordmeister.

"Das ist oberstes Regal und somit eine Nummer größer als Salzburg", betonte Matthäus und ergänzte: "Hier ist das nicht alles ganz so familiär wie früher in Österreich, wo alle Journalisten regelmäßig gemeinsam und gemütlich am Tisch sitzen."

Freund aber habe "ein großartiges Netzwerk und man hat gesehen, was er in Österreich bei Salzburg alles erreicht hat. Ich denke, er kann Bayern", meinte Matthäus.

