Der FC Bayern München muss auf seiner Asienreise wie erwartet neben Manuel Neuer auch auf Thomas Müller verzichten. "Er hat gewisse Hüftprobleme", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, der Routinier werde den "anstrengenden" Trip von Montag an bis 3. August daher auslassen.

Verpasst die Asienreise seines Vereins: Thomas Müller

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

"Aufgrund seiner Position und seines Standings auch in Asien hätte er uns gut getan aus kommerzieller Sicht", sagte Dreesen, aber: "Wir wollen einen gesunden Thomas, der Sport steht im Vordergrund." Kapitän Manuel Neuer fehlt, um sich voll auf die Arbeit an seinem Comeback konzentrieren zu können.

Trainer Thomas Tuchel hatte angekündigt, auf der Reise mit Testspielen gegen Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool "wenig Rücksicht auf Wetter und Zeitumstellung nehmen" zu wollen. Die Spieler sollten für den Saisonstart "genügend Kilometer in die Beine kriegen".

ℹ️ Thomas Müller wird in den nächsten Tagen weiter an der Säbener Straße trainieren, während der FC Bayern am Montag seine diesjährige Audi Summer Tour in Tokio und Singapur absolviert.



