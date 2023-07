Der Abgang von Sadio Mané beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht unmittelbar bevor. Der 31-Jährige befände sich "in Vertragsgesprächen über einen Vereinswechsel und steht daher heute nicht im Aufgebot", teilten die Bayern vor dem Testspiel gegen Kawasaki Frontale in Tokio am Samstagmittag mit.

Sadio Mane wird Bayern München wohl verlassen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Sadio Mané zu Ronaldo-Klub

Der Senegalese soll zum saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr wechseln. Dort spielt bereits Superstar Cristiano Ronaldo. Mane war im Sommer 2022 als vermeintlicher Königstransfer und Ersatz für Robert Lewandowski vom FC Liverpool nach München gewechselt. Die hohen Erwartungen konnte er aber trotz sieben Bundesligatoren und fünf Vorlagen nicht im Ansatz erfüllen.

Gegen Kawasaki Frontale fehlt den Münchnern auch Torhüter Sven Ulreich aufgrund von Hüftproblemen.

Arigato Gozaimasu! 🇯🇵



Als Dank für die Gastfreundschaft und Zeichen des gegenseitigen Respekts laufen die Spieler des #FCBayern heute mit ihren Namen in japanischen Schriftzeichen auf dem Rücken auf. #AudiFCBTour #MiaSanFamily pic.twitter.com/INVv8ZOP03 — FC Bayern München (@FCBayern) July 29, 2023

© 2023 SID