Die Elf von Urs Fischer schlägt Bergamo deutlich

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist Union Berlin ist bereit für den Start in eine besondere Saison. Der Champions-League-Teilnehmer gewann am Samstag seinen letzten Test vor dem ersten Pflichtspiel gegen den italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo mit 4:1 (3:1).

Im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei brachten Aissa Laidouni (8.), Kevin Behrens (25.) und Chelsea-Leihgabe David Fofana (28.) die Berliner schon in der ersten Halbzeit komfortabel in Führung. Fofana (51.) legte nach dem Seitenwechsel nach.

Union startet am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf in die neue Spielzeit. Eine Woche später empfängt das Team von Trainer Urs Fischer den FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Auftakt.

