Neuer Mittelfeldspieler für Werder Bremen

Foto: FIRO/FIRO/FIRO/Max Ellerbrake

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel im zentralen Mittelfeld nachgerüstet. Wie die Norddeutschen mitteilten, kommt Senne Lynen (24) vom belgischen Erstligisten Union St. Gilloise. Über Ablöse oder Vertragslaufzeit machte Werder keine Angaben. Der Belgier war bei St. Gilloise Stammspieler, lief in der Vorsaison auch gegen Union Berlin und Bayer Leverkusen in der Europa League von Beginn an auf.

"Wir haben Senne schon länger beobachtet", sagte Trainer Ole Werner: "Er ist ein physischer Spieler, der eine sehr gute Übersicht hat und gerade im defensiven Mittelfeld seine Stärken ausspielen kann, durch die er einem Spiel eine gewisse Stabilität verleiht." Werder sei "ein großer Verein, der auch bei uns in Belgiern sehr bekannt ist", ergänzte Lynen: "Ich freue mich auf den Verein, die Stadt und das erste Spiel im Stadion."

