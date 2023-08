Dreesen spricht von ungewöhnlicher Größenordnung

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom deutschen Rekordmeister versteht den Transfer von Topstar Harry Kane auch als wichtiges Statement für Fußball-Bundesliga. "Die Bundesliga ist immer noch attraktiv, um Weltklassespieler anzuziehen", sagte Dreesen bei der Vorstellung von Kane am Sonntag in der Allianz Arena.

Die Bayern haben für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft 100 Millionen Euro plus Boni im zweistelligen Millionenbereich an Tottenham Hotspur bezahlt. "Der Transfer ist für uns sehr ungewöhnlich, auch was die Größenordnung betrifft", sagte Dreesen. Kane sei aber immer "unser Wunschspieler" gewesen.

Dreesen nahm gleichzeitig die anderen Vereine in der Bundesliga in die Verantwortung, Topspieler nach Deutschland zu locken. "Ich würde mir wünschen, dass andere unserem Beispiel folgen", sagte Dreesen.

