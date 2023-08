Maximilian Wittek wechselt zum VfL Bochum

Foto: IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang Zink/IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink/Wolfgang Zink

Der VfL Bochum hat kurz vor dem Start der Fußball-Bundesliga noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Maximilian Wittek wechselt vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim zum VfL. Der 27 Jahre alte Außenbahnspieler erhält einen Dreijahresvertrag bis Juni 2026. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Maximilian Wittek erfüllt unsere Vorgaben als Schienenspieler punktgenau. Linksfuß, offensiv wie defensiv einsetzbar, deutschsprachig. Dass Maxi zudem schon international im Einsatz war, in der Liga wie im Europacup, rundet das Bild ab", sagte Sportdirektor Marc Lettau. Wittek lief schon für 1860 München und die SpVgg Greuther Fürth auf.

Bochum startet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart in die Saison. In der ersten Pokalrunde hatte der VfL beim Drittligisten Arminia Bielefeld im Elfmeterschießen verloren.

© 2023 SID