FC Bayern Münchens Superstar Harry Kane sieht die riesige Erwartungshaltung beim Rekordmeister gelassen. "Bei Bayern München musst du gewinnen. Wenn du nicht gewinnst, wird es immer große Fragezeichen geben. Ich konnte damit schon meine gesamte Karriere umgehen, bei Tottenham oder der englischen Nationalmannschaft", sagte der 100-Millionen-Einkauf bei Sky. "Ich will besser werden, will meine Teamkollegen besser machen. Ich will mich nicht allzu viel mit den Medien beschäftigen."

Harry Kane kann mit Erfolgsdruck umgehen

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Kane startet am Freitag (20.30 Uhr/Ligaportal-Liveticker) mit den Bayern bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison. "Du willst immer gut in die Saison starten. Auswärts zu starten, ist natürlich nicht so einfach. Aber mit einem Sieg können wir viel Selbstvertrauen tanken", betonte er nach der jüngsten Supercup-Pleite der Münchner gegen Leipzig (0:3). Seine Ziele: "Wir haben eine lange Saison vor uns. Bayern München hat immer großen Druck, Titel zu gewinnen und weit in der Champions League zu kommen."

Persönlich werde für ihn der Start in Deutschland "sehr komisch, natürlich. Ich liebe die Premier League. Ich bin damit aufgewachsen, die Premier League zu verfolgen. Natürlich werde ich Teile davon vermissen", sagte Kane, der jahrelang bei Tottenham Hotspur gespielt hat. Es sei "eine Herausforderung" für ihn beim FC Bayern, den Fußball der Premier League werde er "natürlich weiter verfolgen. Am Anfang werde ich es sicherlich vermissen. Aber mein Fokus liegt natürlich hier."

Besonders baut Kane beim FC Bayern offenbar auf Ikone Thomas Müller. "Thomas ist ein Leader, hat eine tolle Persönlichkeit. Ich bin mir sicher, dass er mir helfen wird, die anderen Spieler kennenzulernen. Hoffentlich kriegen wir eine gute Verbindung hin", sagte der Torjäger.

Seine ersten Tage in München bezeichnete Kane als "verrückt" und "hektisch". Erst nach seinem Debüt gegen RB am Samstag konnte er "ein bisschen ankommen, das Team besser kennenlernen. Es ist eine richtig tolle Erfahrung. Nun geht es darum, sich für Freitag vorzubereiten."

© 2023 SID