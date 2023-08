Bayern-Bosse sind zufrieden mit Ulreichs Leistungen

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Rekordmeister Bayern München hat in der Torwartfrage angeblich eine Kehrtwende vollzogen und sucht nun nach einer Nummer zwei hinter Sven Ulreich, bis der seit Dezember verletzte Starkeeper Manuel Neuer wieder vollständig fit ist. Wie die Bild-Zeitung am Mittwoch berichtete, hat der siebenköpfige Transferausschuss um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Trainer Thomas Tuchel diesen Kurswechsel beschlossen.

Demnach seien die Bosse mit den Leistungen von Ulreich (35) in der Saisonvorbereitung zufrieden. Zudem gestaltete sich die Suche nach einem starken Keeper, der zugleich bei einem Comeback des 37-jährigen Neuer bereitwillig Platz machen würde, bislang überaus schwierig.

Der Spanier Kepa von Tuchels Ex-Klub FC Chelsea stand beim FC Bayern bereits im Wort, zog aber einen Wechsel zu Real Madrid nach dem Kreuzbandriss von Thibaut Courtois vor. Zuletzt zeigten die Münchner Interesse am Ex-Bielefelder Stefan Ortega, Nummer zwei bei Champions-League-Sieger Manchester City. City-Starcoach Pep Guardiola will den Deutsch-Spanier aber nicht ziehen lassen. Auch der derzeit vereinslose David de Gea (zuletzt Manchester United) oder Marokkos WM-Star Bono (FC Sevilla) wurden mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Aktuell haben die Münchner in Ulreich nur einen profierfahrenen Keeper im Kader. Yann Sommer, im Januar noch als Neuer-Vertreter aus Mönchengladbach geholt, zog zu Inter Mailand weiter. Alexander Nübel wurde Ende Juli an den VfB Stuttgart verliehen.

© 2023 SID