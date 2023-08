England, Spanien und Frankreich sind bereits vorgezogen. Als letzte große Liga startet neben der Serie A nun auch die deutsche Bundesliga wieder aus der Sommerpause. Nach dem dramatischen Titelgewinn in letzter Minute gehen die Bayern wieder einmal als großer Favorit in die neue Saison. Doch im Schatten des Rekordmeisters lauert die Konkurrenz auf ihre Chance.

Marco Reus hat es angekündigt: Der BVB will in dieser Saison ganz oben stehen. Nach der starken Rückrunde wollen die Borussen auch ohne Jude Bellingham wieder angreifen. RB Leipzig hat einen großen Umbruch erlebt, das Team von Marco Rose geht als Überraschungskandidat in die kommende Spielzeit. Und dann wäre da ja noch Bayer 04 Leverkusen, die mit Xabi Alonso einen absoluten Durchstarter auf der Trainerbank haben. Kann einer dieser Kandidaten den Bayern gefährlich werden?

