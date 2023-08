Matus Bero fehlt dem VfL in Stuttgart

Fußball-Bundesligist VfL Bochum muss zum Meisterschafts-Auftakt beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Neuzugang Matus Bero verzichten. Wie Trainer Thomas Letsch am Donnerstag mitteilte, fällt der slowakische Mittelfeldspieler wegen muskulärer Probleme aus.

"Das ist ärgerlich, er war sehr gut drauf. Wir haben aber genug Alternativen im Kader", sagte Letsch. Bero, vor der Saison ablösefrei von Vitesse Arnheim gekommen, hatte beim Pokal-Aus der Bochumer bei Arminia Bielefeld (1:4 i.E.) in der Startelf gestanden und bis zur 74. Minute mitgewirkt.

Der erst am Montag ebenfalls aus Arnheim verpflichtete Linksverteidiger Maximilian Wittek soll indes in Stuttgart sein Debüt feiern. "Er ist ein offener Typ, hat sich im Training auch schnell angepasst. Er wird am Samstag dabei sein und ist sicherlich auch eine Option für die Startelf", sagte Letsch.

