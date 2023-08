Die neue Saison wird laut FanQ-Umfrage spannungsreich

Foto: AFP/SID/MICHAELA REHLE

Die anhaltenden Probleme des deutschen Fußball-Meisters Bayern München haben vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison bei den Fans offenbar große Hoffnung auf weniger Langeweile an der Spitze als in den vergangenen Jahren geweckt. In einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ unter mehr als 2000 Anhängern erwarteten mehr als zwei Drittel der Befragten (67,6 Prozent) ein spannendes Titelrennen. Vor der zurückliegenden Spielzeit hatten gerade einmal 53,9 Prozent der Fans mit einem spannenden Meisterschaftskampf gerechnet.

Tatsächlich hatten die Bayern sich in der vergangenen Saison ihren elften Titel in Serie erst am letzten Spieltag im Fotofinish eines Fernduells mit Herausforderer Borussia Dortmund gesichert. Vor der Umfrage zur anstehenden Spielzeit war München im Supercup-Finale am vergangenen Samstag im eigenen Stadion von Pokalsieger RB Leipzig düpiert worden.

Ungeachtet des höher eingeschätzten Spannungsfaktors in der deutschen Eliteklasse verspüren etwas weniger Anhänger Vorfreude auf die beginnende Saison als vor Jahresfrist. Immer noch aber blicken 82,8 Prozent aller befragten Personen erwartungsfroh dem Auftakt der neuen Spielzeit entgegen. Im Vorjahr bekundeten 86,2 Prozent aller Umfrageteilnehmer Vorfreude auf die Bundesliga.

Weiterhin aber genießt das deutsche Oberhaus hohes Ansehen bei seinem Publikum. Insgesamt 68,5 Prozent der befragten Anhänger sagen mit Blick außer auf das Titelrennen auch auf den Kampf um die Europacup-Teilnahme sowie um den Klassenerhalt eine "attraktive" oder sogar "sehr attraktive" Spielzeit voraus. Das entspricht nahezu vollständig dem Vorjahreswert, als 68,6 Prozent dem zu erwartenden Liga-Geschehen eine starke Zugkraft bescheinigten.

Leistungsmäßig rechnet fast die Hälfte der Fans (47,0 Prozent) mit einer positiven Entwicklung in der höchsten deutschen Spielklasse. 38,3 Prozent erwarten Auftritte auf dem gleichen Niveau wie in der Vorsaison.

Im internationalen Vergleich ordnen 26,3 Prozent der befragten Personen halten die Bundesliga auf dem zweiten Platz hinter der Premier League im Fußball-Mutterland England ein, für insgesamt 42,0 Prozent gehört die deutsche Meisterschaft zu Europas drei Top-Ligen.

© 2023 SID