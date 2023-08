Volland kam für vier Millionen Euro aus Monaco

Die Neuzugänge Robin Gosens und Kevin Volland könnten beim Bundesliga-Start zu ihrem Debüt für Union Berlin kommen. "Ich will es mal so sagen: Beide sind Kandidaten. Wir haben Samstag noch einmal das letzte Training. Da gilt es Eindrücke zu sammeln und Gespräche zu führen. Und dann werden wir uns entscheiden", sagte Trainer Urs Fischer bei der Pressekonferenz am Freitag.

Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) empfängt Union den FSV Mainz 05 zum Liga-Auftakt. Schon am vergangenen Dienstag hatten die Berliner Gosens' Wechsel von Inter Mailand verkündet, zwei Tage später kam Volland von der AS Monaco. "Gerade Robin Gosens, der schon zwei Tage eher da war, konnte die ein oder andere Einheit bestreiten. Er hat im Training sein Gesicht gezeigt. Da sprechen wir über Mentalität und Führungsqualität", sagte Fischer über den Linksverteidiger.

Auch für Stürmer Volland, der erst kurzfristig zur Mannschaft kam, hatte der Coach lobende Worte. "Kevin ist heute dazugestoßen. Da ist es schwierig, ein Bild zu haben", so Fischer: "Aber er hat sofort versucht, die Abläufe umzusetzen. Er hat ein Näschen für die Situationen in und um den Strafraum. Wenn es um Mentalität geht, ist er sich nicht zu schade, für die Mannschaft zu arbeiten."

Die Zugänge bereiten dem Trainer derweil auch Schwierigkeiten. Da zuvor bereits Robin Knoche und Kevin Behrens im Kader standen, könnten die Namensdopplungen künftig für Verwirrung im Training sorgen, wie Fischer scherzhaft zugab. "Wenn du 'Robin' rufst und dann beide schauen: Es braucht irgendwie eine Lösung. Aber erstmal kommt die Aufgabe am Sonntag und dann haben wir eine Woche Zeit, um uns etwas zu überlegen", so der Schweizer.

