Borussia Dortmund ist 84 Tage nach dem fürchterlich bitteren Saisonende mit einem Arbeitssieg in seine nächste Titeljagd gestartet. Der Vize-Meister, bei dem der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer zu seinem Bundesliga-Debüt für den BVB in der Startelf stand, bekam den konzentriert verteidigenden 1. FC Köln am Samstagabend erst spät geknackt - beim hart erkämpften 1:0 (0:0) sicherte Donyell Malen (88.) die ersten drei Punkte.

Bayer Leverkusen düpierte Supercup-Sieger RB Leipzig gleich am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga und setzte ein eindrucksvolles Zeichen der Stärke. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann das Duell zweier Mitfavoriten auf den Titel verdient mit 3:2 (2:1) und unterstrich seine Ambitionen mit Nachdruck.

Jeremie Frimpong belohnte die Werkself mit seinem Führungstor für eine furiose und dominante Anfangsphase. Jonathan Tah (35.) und Florian Wirtz (64) erzielten die weiteren Treffer. Leipzig, das eine Woche nach dem 3:0 im Supercup gegen Meister Bayern München anfällig wirkte, kam durch Dani Olmo (39.) und Lois Openda (71.) zweimal zum Anschluss.

Der VfB Stuttgart feierte auch ohne Anführer Wataru Endo ein Schützenfest und ist nach dem 5:0 (2:0) gegen den VfL Bochum vorerst Tabellenführer. Serhou Guirassy (18.) und Dan-Axel Zagadou (38.) brachten die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße, der starke Silas (59., 67.) und erneut Guirassy (77.) stellten den Endstand her.

Borussia Mönchengladbach verspielte im ersten Bundesligaspiel unter Trainer Gerardo Seoane einen Sieg leichtfertig - zeigte aber immerhin Moral. Trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung musste sich Gladbach beim FC Augsburg mit einem verrückten 4:4 (3:3) begnügen. Neuzugang Tomas Cvancara rettete den Gästen in der siebten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter einen Punkt.

Der 1. FC Heidenheim unterlag bei seinem Erstliga-Debüt dem VfL Wolfsburg mit 0:2 (0:2). Der SC Freiburg feierte hingegen mit einem 2:1 (2:0) im Baden-Duell bei der TSG Hoffenheim einen Traumstart.

