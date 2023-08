"Obacht" soll für mehr Sicherheit im Stadion sorgen

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat gemeinsam mit seinen Anhängern und dem Fanprojekt München ein Konzept erarbeitet, um in der Allianz Arena eine Kultur des Hinsehens zu schaffen und den Besuch der Heimspiele noch sicherer zu gestalten. Die Initiative "Obacht" soll in der Folge auch in den anderen Spielstätten des FC Bayern umgesetzt werden.

"In der FC-Bayern-Familie geht es um Zusammenhalt: Jeder Mensch soll sich willkommen, wohl und sicher fühlen. Grenzüberschreitendes, übergriffiges und diskriminierendes Verhalten wird bei uns nicht toleriert", sagte der stellvertretende Vorstandschef Michael Diederich. Der Klub wolle "alle Mitglieder, Fans und Mitarbeitenden des FC Bayern dabei unterstützen, hinzusehen und hinzuhören, aufzustehen, zu helfen und füreinander einzustehen", ergänzte Marketingchef Andreas Jung.

Ab sofort steht bei den Heimspielen in der Allianz Arena ein Awareness-Team aus zwei psychologisch geschulten Fachkräften des KIT-München vom ASB München/Oberbayern bereit. Betroffene können über das Scannen von QR-Codes Hilfe rufen.

