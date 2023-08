Gosens fühlt sich durch Ablösesumme angespornt

Union Berlins Rekordtransfer Robin Gosens fühlt sich durch die für ihn gezahlte Ablösesumme angespornt. "Damit einher geht eine große Verantwortung, der ich unbedingt gerecht werden will", sagte der 16-malige Fußball-Nationalspieler am Mittwoch in einer Medienrunde. Er wisse, woher der Verein komme, sich alles erarbeitet habe und "dass 15 Millionen Euro für Union kein Zuckerschlecken war".

Das alles sei nur möglich gewesen, "weil die Jungs in den letzten Jahren so eine unfassbar gute Arbeit" gemacht hätten, sagte Gosens, der in der vergangenen Woche von Champions-League-Finalist Inter Mailand gekommen war. "Deswegen muss ich den Jungs ja irgendwie dafür danken, dass der Transfer überhaupt stattgefunden hat", erklärte der 29-Jährige. "Vorangehen" sei dabei ein Stichwort, "auch mal den Kopf hinhalten, wenn vielleicht mal eine schlechte Phase kommt".

Bei Union habe er "natürlich den Anspruch zu spielen, das verstecke ich auch nicht", betonte Gosens. Am Sonntag hatte der Linksverteidiger sein Bundesliga-Debüt gegeben und war dabei gegen den FSV Mainz 05 (4:1) in der 66. Minute für Jerome Roussillon eingewechselt worden. "Wir pushen uns gegenseitig. Ich versuche ihm zu helfen, er versucht mir zu helfen", berichtete Gosens: "Aber am Ende des Tages will jeder von uns beiden spielen und das ist auch genau richtig so."

