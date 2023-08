Leipzig startete mit einer Niederlage in die Saison

Fußball-Bundesligist RB Leipzig geht trotz der Auftaktniederlage in Leverkusen mit Selbstvertrauen in das erste Heimspiel der jungen Saison. "Wir werden unsere Möglichkeiten bekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder eine Heimmacht werden", sagte Rose vor der Partie gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Gegen den überraschenden Tabellenführer aus Schwaben gelte es "unserer Qualität zu vertrauen und Energie in den Laden zu bringen", betonte Rose, dessen Leipziger in der abgelaufenen Saison die zweitbeste Heimmannschaft der Bundesliga waren: "Wichtig ist, dass du dir Vertrauen holst und in den Flow kommst. Da hat Stuttgart vielleicht einen kleinen Vorteil."

Die Leipziger hatten nach dem Supercup-Sieg beim FC Bayern (3:0) zum Saisonauftakt in Leverkusen (2:3) einen kleinen Stimmungsdämpfer kassiert, während der VfB mit einem 5:0 gegen den VfL Bochum gestartet war. "Du merkst bei den Jungs, dass sie es gerne besser gemacht hätten und das Selbstverständnis ein bisschen leidet. Jetzt müssen wir uns das wieder erarbeiten. Wir bestimmen unser Gefühl mit Ergebnissen", so Rose.

