Die Bundesliga wird 60 Jahre alt

Foto: IMAGO/Klaus Bergmann/IMAGO/Klaus Bergmann/SID

Steffen Baumgart ist ein Kind der Fußball-Bundesliga - und er will die Faszination dafür nie verlieren. "Man kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist die Liga, die am meisten zieht, am meisten interessiert in Deutschland", sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). "Viele Menschen richten ihr ganzes Leben darauf aus."

Die Liga, deren Premierensaison der FC 1963/64 gewonnen hat, feiert 60-jähriges Bestehen. "Die Bundesliga begeistert alle Menschen, jeder in Deutschland hat irgendwas mit Fußball und der Liga zu tun", betonte Baumgart. "Man kann dazu nur gratulieren: Die Bundesliga funktioniert. Sie wird ihre Attraktivität nicht verlieren."

© 2023 SID