Tor-Gala von Superstar Harry Kane, dazu eine historische Bestmarke: Ein klar überlegener FC Bayern München hat das bayerische Derby gegen den FC Augsburg dank der Klasse seines neuen Torjägers locker mit 3:1 (2:0) gewonnen, der Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gelang aber nicht.

Bayern gewinnt standesgemäß gegen Augsburg

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Ein unglückliches Eigentor von Felix Uduokhai in der 32. Minute brachte den Rekordmeister in Führung. 100-Millionen-Einkauf Kane verwandelte in der 40. Minute einen Handelfmeter nach VAR-Entscheidung eiskalt. In der 69. Minute gelang dem 30-Jährigen im zweiten Ligaspiel bereits der dritte Treffer. 75.000 Fans in der Allianz Arena feierten Kane euphorisch.

Die Münchner knackten in der "ewigen" Tabelle damit als erster Verein in der 60-jährigen Liga-Historie die beeindruckende Marke von 4000 (!) Zählern. Mit nunmehr 4001 Punkten in 1978 Spielen liegt der Rekordmeister imposante 918 Zähler vor Dortmund.

Beim FC Bayern fehlte der verletzte Jamal Musiala, für den Serge Gnabry in die Startelf rutschte. Zudem stand der abwanderungswillige Benjamin Pavard nicht im Kader. Laut Klubangaben war der Franzose, der mit Inter Mailand einig ist, wegen Rückenproblemen nicht einsatzfähig.

FCA-Trainer Enrico Maaßen schickte die selbe Elf ins Spiel, die zum Ligastart ein turbulentes 4:4 gegen Gladbach erlebt hatte. Angesichts der Defensivleistungen meinte Maaßen deshalb auch mit Blick auf die Bayern: "Da kannst du auch richtig einen auf die Glocke kriegen."

Doch danach sah es zunächst nicht aus. Die Bayern waren zwar überlegen, aber gegen gut gestaffelte Augsburger wenig gefährlich. Gerade im letzten Drittel fehlte die Präzision, Kane kam erst einmal nicht zur Geltung. Es fehlten verwertbare Zuspiele auf Englands Teamkapitän.

Der FCA hatte so wenig Mühe, den Favoriten in Schach zu halten. Immer wieder waren die Gäste sogar bemüht, schnell umzuschalten - wie bei der Großchance von Ermedin Demirovic, der freistehend verzog (27.). Im Gegenzug wurde Augsburgs Keeper Finn Dahmen bei einem Schuss von Leon Goretzka erstmals geprüft.

Zur Führung benötigte der Rekordmeister die tatkräftige Unterstützung der Schwaben. Dahmen wehrte gegen Leroy Sane noch ab, der Ball prallte Uduokhai aber ans Knie und von dort hinter die Linie.

Wenig später entschied Schiedsrichter Daniel Siebert nach Videostudium auf Strafstoß, Niklas Dorsch hatte den Ball bei einem Schuss von Joshua Kimmich mit der Hand abgewehrt - Kane bedankte sich mit einem trockenen Schuss in die Mitte. Ansonsten verbreitete das Team von Tuchel, der mehr Stabilität gefordert hatte, vor der Pause nicht allzu viel Glanz.

Dennoch: Bayern blieb am Drücker, Kane verpasste früh die Entscheidung (49.). Der FCA konnte sich kaum noch befreien, Dahmen rettete glänzend gegen Gnabry (64.), Elvis Rexhbecaj kurz darauf auf der Linie gegen Dayot Upamecano. Der auffällige Sane traf den Pfosten (68.), ehe erneut Kane abgezockt zur Stelle war.

© 2023 SID