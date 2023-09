Thomas Tuchel bekommt auf den letzten Drücker offenbar doch noch seinen Wunschspieler: Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Fulham, der Wechsel sei "fast perfekt", so der kicker am Freitagmorgen. Der 28 Jahre alte Portugiese wäre der vom Münchner Trainer geforderte Sechser und soll dem Vernehmen nach rund 65 Millionen Euro kosten. Palhinha war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt.

Tuchel hatte in den letzten Wochen immer wieder seinen Wunsch nach einer sogenannten "Holding six" geäußert. Zunächst lehnte der Münchner Transferausschuss nach dem 100-Millionen-Wechsel von Superstar Harry Kane dies ab. Doch offenbar konnte Tuchel Uli Hoeneß und Co. noch überzeugen, zumal in Ryan Gravenberch ein Spieler die Bayern in Richtung Liverpool verlässt.

Im defensiven Mittelfeld herrscht durch die anstehende Verpflichtung von Palhinha nun ein harter Konkurrenzkampf. Vizekapitän Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer sind die Alternativen. Tuchel betonte zuletzt immer wieder, dass das Trio zu ähnlich sei und nicht defensiv genug denke.

Gravenberch wechselt laut diverser Medien zu Jürgen Klopps FC Liverpool. Laut Sky wird der niederländische Mittelfeldspieler beim englischen Spitzenklub einen Fünfjahresvertrag bis 2028 unterschreiben, der FC Bayern soll 45 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen kassieren.

Gravenberch war im vergangenen Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Bayern gekommen, konnte sich aber weder unter Trainer Julian Nagelsmann noch unter dessen Nachfolger Tuchel durchsetzen. Zuletzt äußerte sich der 21-Jährige immer wieder unzufrieden, sein Vertrag bei den Bayern läuft bis Sommer 2027.

