Ryan Gravenberch wechselt nach Liverpool

Foto: AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Keine Neuverpflichtung, dafür noch ein später Abgang: Der FC Bayern hat kurz vor Ende der Transferperiode in England den niederländischen Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch an den FC Liverpool verkauft. Die Reds gaben die Verpflichtung des 21-Jährigen am späten Freitagabend bekannt, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge bei rund 40 Millionen Euro liegen.

Gravenberch war 2022 für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Bayern gewechselt, hatte sich aber nicht nachhaltig durchsetzen können. Für den Rekordmeister bestritt er 34 Pflichtspiele, nur sechsmal stand er in der Startelf.

© 2023 SID