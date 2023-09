Verlässt Bremen: Oliver Burke

Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht Offensivspieler Oliver Burke mit sofortiger Wirkung zu Birmingham City in die zweitklassige englische Championship. Dies teilte der Klub in der Nacht zu Samstag mit. Der Schotte Burke hatte in der vergangenen Saison 17 Pflichtspiele für die Grün-Weißen absolviert, ehe er in der Winterpause an den FC Millwall ausgeliehen wurde.

"Oliver hatte uns gegenüber den Wunsch geäußert, sich erneut ausleihen zu lassen, um auf mehr Einsatzzeit zu kommen. Die konnten wir bei uns nicht garantieren. Daher hoffen wir, dass er in Birmingham auf viel Spielzeit kommt", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen. Burke besitzt in Bremen noch einen Vertrag bis 2025.

