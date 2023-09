Cvancara fehlt vorerst verletzt

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss am Wochenende wohl ohne Stürmer Tomas Cvancara auskommen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, habe sich der 23-Jährige beim 3:3 bei Darmstadt 98 am Sonntag eine "schwere Quetschung im Oberschenkel" zugezogen. "Für ihn wird es eng, zumal wir bei dieser Verletzung keinerlei Risiko eingehen wollen", sagte Fohlen-Trainer Gerardo Seoane mit Blick auf das kommende Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig.

Es gab aber auch erfreuliche Nachrichten: Der Franzose Manu Kone und Ex-Nationalspieler Christoph Kramer nahmen am Dienstag am Spielerersatztraining teil, die beiden Langzeitverletzten sollen in dieser Woche voll ins Teamtraining integriert werden. "Wir müssen abwarten, wie sie auf die höhere Intensität reagieren. Wenn alles gut verläuft, könnten sie am Wochenende aber wieder in den Kader zurückkehren", sagte Seoane.

Zudem kehrten auch die nach Krankheit genesenen Ersatzkeeper Jan Olschowsky und Patrick Herrmann wieder auf den Trainingsplatz zurück.

© 2023 SID