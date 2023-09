Matarazzo von Nagelsmann überzeugt

Trainer Pellegrino Matarazzo vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim hält seinen früheren Chef Julian Nagelsmann für eine ausgezeichnete Wahl für den Posten des Bundestrainers. "Natürlich traue ich ihm alles zu", sagte Matarazzo am Donnerstag über Nagelsmann, unter dem er 2018 und 2019 Co-Trainer in Hoffenheim war: "Er ist sehr intelligent, sehr ehrgeizig und hat eine klare Idee, wie er Fußball spielen möchte. Es ist eine tolle Wahl des DFB."

Für das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erwartet Matarazzo indes trotz des Last-Minute-Nackenschlags für die Eisernen bei der Champions-League-Premiere bei Real Madrid (0:1) eine schwere Aufgabe. "Man hat gesehen, wie unangenehm Union Berlin sein kann", sagte der 45-Jährige.

Ohnehin zeichne sich Union durch eine "unangenehme Verteidigungsweise" aus, der die TSG laut Matarazzo nach drei Siegen in Serie mit Geschlossenheit und Mentalität entgegenhalten will. Verzichten muss Hoffenheim dabei auf Innenverteidiger Stanley Nsoki (Probleme an der Patellasehne).

