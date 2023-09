Rode wechselte 2019 von Dortmund zurück nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss nach dem Auftakterfolg in der Conference League wohl erneut auf Kapitän Sebastian Rode verzichten. Laut Trainer Dino Toppmöller wird der 32-Jährige den Hessen voraussichtlich im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) fehlen. Rode war beim Sieg gegen den FC Aberdeen (2:1) am Donnerstagabend kurz vor der Halbzeit mit einer Wadenverletzung ausgewechselt worden.

"Wir müssen die Untersuchungen abwarten, bevor wir eine Diagnose raushauen", sagte Toppmöller über den Mittelfeldspieler, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und nach einer Erkrankung erst wieder in die Startelf zurückgekehrt war.

Bei Offensivstar Mario Götze gab der SGE-Trainer dagegen Entwarnung. Es sei "in Anführungszeichen nur ein Schlag" gewesen, sagte Toppmöller nach der Auswechslung zur Pause: "Da sind wir positiver Dinge, dass es bis Sonntag hinhaut."

