Leonardo Bonucci über seinen Wechsel nach Berlin

Fußball-Europameister Leonardo Bonucci hat anfängliche Zweifel an seinem Wechsel zu Union Berlin zugegeben. "Als Union mich angerufen hat, war ich zu Anfang unsicher", sagte der 36-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz: "Es ist eine große Veränderung in meiner Karriere und in meinem Leben."

Besonders schwierig sei es gewesen, die Familie vorerst in Turin zurückzulassen. "Jetzt bin ich sehr glücklich", sagte der Innenverteidiger, der sich bei Spaziergängen durch die Stadt noch "wie ein Tourist" vorkommt.

Sportlich denkt Bonucci trotz der Serie von vier Niederlagen in Serie positiv. "Wir haben sehr gute Chancen, die Gruppenphase zu überstehen", sagte der Italiener, der am ersten Spieltag der Champions League bei der Last-Minute-Niederlage gegen Real Madrid debütiert hatte.

