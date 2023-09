Sebastian Rudy häng die Fußballschuhe an den Nagel

Der frühere Fußball-Nationalspieler Sebastian Rudy hat seine Karriere beendet. Das teilte Rudys langjähriger Verein TSG Hoffenheim mit, bei dem der 33-Jährige bis zum 30. Juni unter Vertrag gestanden hatte.

"Ich habe aber immer noch unheimlich Spaß am Fußballspielen. Das will und werde ich auf jeden Fall nicht aufgeben", sagte er in einem launigen Interview mit seinem Kumpel und langjährigen Mitspieler Oliver Baumann, das die TSG veröffentlichte: "Jetzt bin ich so ein bisschen auf der Suche und schaue mir hier und da ein Kreisligaspiel an - vielleicht kicke ich da ein bisschen mit."

Rudy spielte 29-mal für Deutschland (ein Tor) und gewann mit der DFB-Auswahl 2017 den Confed Cup. Ein Jahr später war er allerdings auch beim ersten Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM dabei.

Mit 295 Bundesliga-Spielen ist Rudy Rekordfeldspieler der TSG. Insgesamt 35-mal lief er für den FC Bayern auf, mit dem er 2018 deutscher Meister wurde. Auch für den VfB Stuttgart und Schalke 04 spielte er im Oberhaus.

