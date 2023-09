Guirassy trifft derzeit fast mit jedem Schuss

Fünf Spiele, zehn Tore - bei Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ist derzeit fast jeder Schuss ein Treffer. "Die Mannschaft hat Selbstvertrauen, ich habe Selbstvertrauen. Vor dem Tor bleibe ich ruhig, speziell in Eins-gegen-eins-Situationen. Dann gehen die Bälle manchmal einfach rein", sagte der Stürmer im Interview mit der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft Guirassy in der Fußball-Bundesliga auf seinen Ex-Klub 1. FC Köln, bei dem ihm der Durchbruch von 2016 bis 2019 nicht gelungen war. "Ich war jung, oft verletzt. Außerdem hatte ich große Konkurrenz: Jhon Cordoba, Simon Terodde, Simon Zoller, Anthony Modeste", zählte Guirassy auf. Nach Umwegen über Amiens und Rennes in Frankreich blüht er nun in Stuttgart auf.

Die Schwaben sind bisher die Überraschung der Saison und Guirassy ist der erfolgreichste Torjäger der Bundesliga - vor Harry Kane (München) und Victor Boniface (Leverkusen). Dennoch bleibt der 27-Jährige bescheiden. "Ewig", das weiß Guirassy selbst, "kann es mit dieser Quote nicht weitergehen". Auch wenn er "alles versuchen" werde.

