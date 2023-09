Michael Gregoritsch im Kader gegen Augsburg

Foto: AFP/SID/LOIC VENANCE

Fußball-Bundesligist SC Freiburg kann am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg wieder auf den Einsatz von Angreifer Michael Gregoritsch hoffen. "Er hat noch nicht viele Trainingseinheiten in den Beinen. Aber er ist eine Option für die Startelf", sagte Trainer Christian Streich am Freitag.

Gregoritsch hatte zuletzt wegen Wadenproblemen zwei Pflichtspiele verpasst. Gegen Augsburg geht Streich von einem "engen Spiel" aus, der FCA sei eine "schwierig zu bespielende Mannschaft".

