Jordy Makengo (r.) spielt seit Sommer 2021 in Freiburg

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Nachwuchshoffnung Jordy Makengo weiter an sich gebunden. Der Linksverteidiger war zu dieser Saison von der U23 in den Profikader aufgerückt, über die neue Vertragslaufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben. Der 22-Jährige war im Sommer 2021 von der zweiten Mannschaft des AJ Auxerre in den Breisgau gewechselt, noch wartet er auf sein Profidebüt.

"Jordy hat sich über kontinuierliche Einsätze in unserer zweiten Mannschaft in diese Situation gespielt. Seine Schnelligkeit und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Positionen sind ein großes Plus von ihm", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Der Verein hoffe auf eine "weitere Entwicklung" des Franzosen.

Derzeit fehlt dem Sport-Club mit Kapitän Christian Günter die Stammkraft auf der Linksverteidigerposition nach einer Arm-Operation mit folgender Infektion langfristig. Dadurch könnten sich Chancen für Makengo ergeben.

© 2023 SID